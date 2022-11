Uzavírka ulice 5. května se protáhne, nejméně do 20. prosince

Uzavírka částí ulic 5. května a Perlová v Jablonci se protáhne až do 20. prosince, pokud to klimatické podmínky dovolí. Důvodem uzavírky je havárie plynovodu. Práce na jejím odstranění jsou rozdělené do čtyř etap, aktuálně probíhá etapa druhá.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Lenka Mašová