Říjen přinese konec omezení na dopravních uzlech v Jablonci. 16. října se zprovozní nová okružní křižovatka zvaná Ostrý roh. Na konci října pak skončí i uzavírka Anenského náměstí. 15. října ukončí stavaři práce v Ulici V Aleji na úseku od ulice Souběžná po ulici Pivovarská, tady se ale bude stavět v dalším úseku.

Stavba v jablonecké ulici V Aleji se posune o kus dál. | Foto: Deník/Jan Sedlák

Na Anenském náměstí jsou hotové práce na dešťové kanalizaci související s překopem vozovky a vyústění do Nisy. Správci sítí ještě pracují na rekonstrukci plynovodu a vodovodu. „Nečekaně se objevily části starých dešťových svodů do náměstí v havarijním a nefunkčním stavu. Správce plynovodu vyhloubil pod náměstím výkopy do normované hloubky, kde narazil na tyto historické svody,“ popsala mluvčí magistrátu Jana Fričová.