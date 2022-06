Pozor na uzavírky v centru Jablonce, řidiči neodbočí z Palackého do Mánesovy

Do pátku 1. července není možné v Jablonci odbočit z ulice Palackého do ulice U Jeslí. Po celý víkend, 2. a 3. července, se obdobně uzavře odbočení z ulice Palackého do ulice Mánesova. V obou případech platí uzavírka i pro chodníky. Dělníci tu budou překopávat vozovku pro uložení sítí do země. Ulice U Jeslí a Mánesova budou v době uzavírky přístupné odspodu od ulice Saskova.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek