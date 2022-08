Do 15. září bude úplně uzavřená ulice Vrkoslavická , a to část mezi křižovatkami s ulicemi Nad Střelnicí a V Zátiší. Důvodem uzavírky je rekonstrukce kanalizace.

Od 1. září do 7. října je povolená úplná uzavírka ulice Jeronýmova v Jabloneckých Pasekách. Omezení se týká úseku od č.p. 3290 po křižovatku s ulicí Vysoká. Uzavírka nepotrvá v celém časovém rozmezí, ale jen pět dnů potřebných na velkoplošnou opravu asfaltového povrchu. Termín se bude řídit vhodnými klimatickými podmínkami.

Od 1. září se uzavře silnice III/28716 přes takzvaný Pulečenský les. Jedná se o část silnice od křižovatky s ulicí Tyršova stezka až po křižovatku silnici III/28716 x III/28711 včetně. Uzavírka kvůli rekonstrukci silnice III/28716 potrvá do konce listopadu. Objízdná trasa vede obousměrně pro nákladní automobily nad 12 tun po silnicích I/65 a II/287 a pro vozidla do 12 tun po silnicích II/287, III/28719, III/28720, III/28711. Objízdná trasa pro místní dopravu z Pulečného je vedená po místní komunikaci kolem „zemědělců“ až na silnici III/28715, ul. Smetanova v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

MHD od září



Od čtvrtka 1. září se ruší letní jízdní řády a obnovuje se provoz školních linek č. 131, 132 a 133. Na ostatních linkách MHD budou v provozu spoje označené číslicí 40 a 44. Nadále se nebude provozovat noční víkendová okružní linka č. 130.



Na linkách č. 101, 105 a 115 se ruší dopravní opatření platné od 18. července (neprůjezdnost úseku Kokonín – Rychnov), linky se vrací do původního dopravního režimu (shodný rozsah provozu a časy odjezdů z konečných).



Linka č. 101 Rychnov – Kokonín – Autobusové nádraží – Janov – Bedřichov (linka se obnovuje v plném rozsahu v původních časech odjezdů z konečných, z Rychnova do Kokonína jede po objízdné trase ulicemi Školní – Ještědská – Kostelní – Boční – Rychnovská na zastávku Kokonín, IMP).



Linka č. 105 Horní Proseč – Autobusové nádraží – Kokonín (ruší se vložené spoje Autobusové nádraží – Kokonín, které nahrazovaly spoje linky č. 101).



Linky č. 101 a 105 ve směru z Kokonína na autobusové nádraží neobsluhují do 9. 9. 2022 zastávku Kokonín, pošta (ze zastávky Kokonín, sokolovna jedou na zastávku Horní Kokonín ulicemi Na Svahu a Dělnická).



Linka č. 111 Rychnov – Pulečný bude do Pulečného kvůli stavbě na křižovatce v Pulečném (současná provizorní konečná zastávka a otočka autobusů) jezdit po objízdné trase ulicemi Školní – Ještědská (zde náhradní konečná a nástupní zastávka nad čerpací stanicí u zemědělského objektu). Vynechává se zastávka Lidový dům ve směru Pulečný. Časy odjezdů a rozsah spojů zůstává zachovaný.



Linka č. 115 Hodkovice n. M. – Rychnov – Autobusové nádraží – Jablonecké Paseky/Rýnovice: linka se obnovuje v plném rozsahu v původních časech odjezdů z konečných.