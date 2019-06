Na koruně hráze se nyní začala bourat vozovka. Nedostanou se tam ani pěší turisté, ani cyklisté. Už několik set metrů před hrází upozorňují turisty cedule, že je hráz zavřená. Stejná informace je i na asfaltových cestách, šipky vedou cyklisty na objízdnou trasu. Lidé se o uzavření hráze dozvědí také v infocentru v Bedřichově. Pro mnohé je však stále nepříjemnou novinkou. „Vyšli jsme si na túru a samozřejmě jsme se chtěli projít po hrázi. Jsme trochu zklamaní, ale výlet jsme nepřerušili, naopak jsme si ho prodloužili kolem přehrady,“ popsala Eva Nováková, která sem přijela z nedalekého Liberce. Túru si tak protáhli zhruba o tři kilometry.

V havarijním stavu je železobetonová deska v koruně, kterou prosakuje voda. Právě průsaky by mohly ohrozit celou hráz. Proto se musí celá deska vybourat asi do půl metru hloubky a dát nová izolace. Přibudou i nové chrliče, které budou odvádět dešťovou vodu z povrchu hráze do přehrady.

Hráz bude zavřena dva roky, a to kvůli tomu, že rekonstrukcí projdou i přelivy poškozené při bleskové povodni v roce 2010. Poslední větší oprava hráze se přitom dělala v 50. letech minulého století.

Povrch přehrady nakonec získá původní podobu. Už nebude železobetonový, ale z kostek. „Stejně jako před 100 lety, když přehradu postavili,“ vysvětlil hrázný Petr Noswitz.

Šance v zimě

Dobrou zprávou je, že pokud to jen trošku půjde, cestu přes hráz otevřou stavbaři na zimu. Přes korunu totiž vede i oblíbená trasa Jizerské magistrály, více než dvě stě kilometrů dlouhých běžkařských tratí po Jizerských horách.

A že je přejezd po koruně přehrady oblíbený, ví snad každý, kdo na magistrálu kdy vyjel. „Jsou to krásná panoramata, vznikají tu i krásné fotografie. Sám odsud mám několik selfie s přáteli,“ poznamenal běžkař z Jablonce Petr Pála.

Rekonstrukce hráze přitom měla být už skoro hotová. První dodavatelská firma ale zkrachovala, když loni dokázala dodělat sotva desetinu prací. Proto musel podnik Povodí Labe práce zastavit a vybrat dodavatele nového. „Firma stavbu zakonzervovala a zabezpečila tak, aby nehrozilo její poškození ani zranění osob pohybujících se po hrázi,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Vodní nádrž Bedřichov, nazývaná také Bedřichovská přehrada či Přehrada na Černé Nise, je nejvýše položenou přehradou Jizerských hor, leží v nadmořské výšce 775 metrů. Průměrná hloubka je 15 metrů. Samotná přehrada vznikla v letech 1902 až 1905 a rozloha činí kolem 42 hektarů. Ve své době se stala součástí soustavy nádrží, které byly v podhůří Jizerských hor vybudovány v letech 1902 až 1911. Mezi ně patří i jablonecká přehrada Mšeno. Dnes napájí tři vodní elektrárny a slouží k rekreaci a rybaření. Voda v přehradě je tmavá, zbarvená příměsemi rašeliny.

Během rekonstrukce se přehrada vypouštět nebude, Povodí Labe pouze mírně sníží hladinu.