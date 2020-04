Poprvé měli řidiči možnost využít hned několik objízdných tras propojujících dopravu od Prahy a Jablonecko od 18. hodiny.

Ještě v úterý dopoledne to na Rádelském mlýně vypadalo jako v uplynulých týdnech. Uzavřen byl na každé straně jeden pruh, sjezd a nájezd z Jablonce ale sloužily. „Byl jsem překvapen, že je otevřeno. Úplně jsem na uzavírku zapomněl a těsně před křižovatkou jsem si nadával, že musím někde otočit. Naštěstí se tudy ještě odpoledne vrátím domů,“ popsal Petr Spurný z Jablonce, který denně dojíždí do Liberce za prací.

Na rychlostní silnici přitom zůstane provoz zachovaný i nadále. To znamená, že hlavní objízdná trasa do Jablonce vede právě přes ni do Liberce a tudy přes Kunratice do Jablonce. V březnu se rozšířil stávající jízdní pás ve směru Praha – Liberec tak, aby na něm mohl být během stavby zachován provoz v uspořádání 2+1. „Tedy dva jízdní pruhy pro směr Praha – Liberec a jeden pruh pro směr Liberec – Praha,“ vysvětlila Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem přestavby.

Kvůli uzavírce platí hned tři objízdné trasy. Do Rýnovic se řidiči dostanou přes Liberec, do Kokonína a Vrkoslavice přes Pěnčín a Maršovice. „Trasa pro tranzitní nákladní dopravu míří z Turnova po silnici I/10 přes Železný Brod a Tanvald do Jabloneckých Pasek,“ doplnil mluvčí kraje Jan Mikulička.

To je dobrá zpráva pro obce ležící na původně plánovaných objízdných trasách. Starostové předpokládají, že větší část dopravy do Jablonce povede přes Liberec.

„Původně jsme byli připraveni jednat o osazení semaforů na křižovatce v centru města. Myslím, že většina řidičů zvolí do Jablonce cestu přes Liberec, je nejrychlejší a nejpohodlnější. Semafory v takovém případě požadovat nebudeme,“ sdělil starosta Železného Brodu František Lufinka. Přesto bude objížďka přes Železný Brod a Pěnčín značená.

Dopravní omezení potrvá do konce listopadu roku 2021. „Původně měla být úplná uzavírka silnice na Jablonec začít už 30. března, avšak na základě rozhodnutí jednoho ze zhotovitelů stavby v souvislosti se šířením COVID-19 se její termín posunul na 14. duben,“ připomněl vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Jan Čáp.

V souvislosti s přestavbou křižovatky Rádelský mlýn zazněly obavy, že řidiči nákladních aut začnou využívat k dopravě silnici III. třídy přes Záskalí. „Aby k tomu nedošlo, dojde k omezení tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun na této silnici,“ ubezpečil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Úplná uzavírka silnice I/65 na Rádelském mlýnu citelně zasáhne i veřejnou linkovou dopravu. Aktuální výlukové jízdní řády jsou k dispozici na webu www.iidol.cz.