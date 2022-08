Disciplíny: hod míčkem na vertikální cíl, hod granátem na horizontální cíl, stříkání na cíl hasičskou ruční stříkačkou, zdolání umělé horolezecké stěny, střelba na florbalovou branku, dlouhé lano, střelba ze vzduchovky, koloběžka, stavba kostek, chůze s míčkem na lžíci. Soutěžní disciplíny budou v rozsahu maximálně 700 metrů od místa startu a cíle soutěží. V případě nepříznivého počasí mohou být některé sportovní disciplíny pozměněny, ale nezvýší se jejich náročnost. Vše bude upraveno podle počtu přihlášených účastníků.

Přihlášky a prezentace: nejpozději do 1.9.2022 odpoledne na email nebo tel. 604 607 982, slunicko.zdena@tiscali.cz,15-19hod. Upřesnění počtu v místě startu do 9,15 hod. Odjezd autobusu z Jablonce (nástupiště MHD u podniku ABB Jbc Šumava v 8,00 hodin), doprava zajištěna zpět po ukončení soutěžního dne, nejpozději do 14:30 hodin. Startovné je zdarma.

Občerstvení a pitný režim: pouze pitný režim a sušenka, další služby dle vlastních finančních možností. Vedoucí zodpovídají za zdravotní stav svých sportovců, v místě konání je bezbariérové WC, možnost převléknutí na krytém místě, doporučeno vhodné sportovní oblečení + obutí, desinfekce zajištěna, parkoviště vlastních automobilů asi 100 metrů od areálu na vyhrazeném parkovišti.

Pro každého účastníka sportovních soutěží zajištěny drobné dárky. Úkolem sportovního dne je využít možnosti společného sportování a načerpání outdorových zážitků při některých sportovních soutěžích. Není důležité zvítězit, ale účastnit se.