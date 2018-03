V březnu počítejte s výlukami vlaků. Všemi směry

Liberecký kraj - Pokud se chystáte na cestu vlakem, měli byste si bedlivě projít informace o výlukách. Ty se dotknou tratí na Pardubice i Ústí nad Labem.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

Od 19. do 24. března musejí cestující například počítat s výlukou ve směru Liberec - Jablonné v Podještědí. S přestupem na náhradní dopravu denně od 7.35 do 16.15 hodin.

Výluka se nevyhne ani směru na východ republiky. Ve dnech 19. až 21. března 2018 se plánuje výluka v úseku Železný Brod - Malá Skála, a to od 8.10 rovněž do 16.15 hodin. Důvodem je podle Jiřího Holuba z Českých drah kácení porostů podél tratí.

Pravidelná údržba už nyní limituje cesty vlakem z Liberce do Hrádku nad Nisou. Potrvá až do pátku 9. března v čase od 6.55 do 16.40 hodin.

(sve)