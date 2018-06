V bývalých učebnách v Harrachově budou bydlet senioři

Harrachov – Učiliště se promění na byty.

Vizualizace.Foto: Harrachov.cz

Zhruba třicet milionů korun bude stát přestavba bývalého lesnického učiliště v Harrachově na byty pro seniory i pro mladší ročníky. Vznikne tu 21 bytů s dispozicí 1+1 nebo 1+kk o rozloze přibližně 50 metrů čtverečních. Město získalo dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na takzvané pečovatelské byty, větší část však zaplatí úvěrem. Dělníci nastoupí každým dnem.

„Máme opravdu vysoký věkový průměr obyvatel. Staří zůstávají, mladí odcházejí,“ vysvětluje starostka Harrachova Eva Zbrojová. Místní jí dávají zapravdu. Už teď, sotva radnice záměr zveřejnila, má více než polovinu plánovaných bytů obsazených. „Chtěl bych tady zůstat i na stará kolena, ale už nezvládám postarat se o dům,“ vykládá 72letý Josef z Harrachova. Pokud mu zdraví a víra vydrží, může se koncem příštího roku nastěhovat právě do jednoho z připravovaných bytů. „Případní zájemci mohou stále žádat o byt na majetkovém odboru,“ dodává starostka.

Bývalé učiliště je prázdné od roku 2011 a není zdevastované. „Jde o majetek města, protože objekty byly tehdy přepsány z kraje na město,“ přibližuje Zbrojová. Pravidla dotace hovoří o kolaudaci bytů do 31. března roku 2020, radnice ale chce, aby bylo vše hotové už do konce roku 2019.

Do výběrového řízení na rekonstrukci bývalého učiliště se přihlásila jediná firma. „Důvodem byl zřejmě fakt, že toto výběrové řízení muselo být hotové už při předložení žádosti o dotaci. Pakliže by nebyla schválená dotace, výběrové řízení by bylo zrušeno a toto riziko zřejmě nechtěli podstupovat další případní zájemci,“ myslí si místostarosta Harrachova Jaroslav Čech.

Celý objekt, kde se nacházely učebny a internát, bude bezbariérový. Na každém patře má být společná prádelna. V objektu nemá chybět výdejna jídla, které může dodávat třeba školní kuchyně, místnosti pro maséry, společenská místnost.

„Pakliže byty nebudou obsazeny harrachovskými seniory nebo seniory z okolních obcí, budou nabídnuty i mladším zájemcům,“ vysvětluje starostka. „Mladí a staří pěkně spolu, vždyť to by bylo hezké,“ dodává. Nájemné zde bude regulované a bude se pohybovat okolo 57 korun na 1 metr čtvereční bez služeb. Když před lety město objekty převzalo, bylo původním záměrem starostky vybudování Alzheimer centra. To ovšem kraj ani stát nepodpořily. Až poté vznikla myšlenka vybudovat domov pro seniory.

Nejprve přišla nabídka od soukromé firmy, která však chtěla objekt bývalého učiliště převzít a vybudovat zde s finanční podporou města byty pro seniory. Nakonec se ale ukázala jako nejlepší varianta vybudovat komunitní dům pro seniory, který vznikne pouze a jenom ve vlastnictví města. Avšak při žádosti o dotaci se vyskytly komplikace a ministerstvo pro místní rozvoj doporučilo žádat o dotaci z už uvedeného programu. A podařilo se. Přestavba se týká pouze hlavní budovy, kde byly učebny a internát. Dílny a garáže budou sloužit pro potřeby střediska údržby města Harrachova.