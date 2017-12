V celé zemi jsou po zřícení lávky v Praze Tróji pod drobnohledem lávky i mosty

Jablonec n. N. – Když se v sobotu 2. prosince v Praze Tróji zřítila do Vltavy lávka a zranila při tom několik lidí, strhla se především v Praze panika. A zjistilo se, kolik mostních konstrukcí a lávek je ve špatném stavu.

Oprava mostu spojující Tyršovu stezku s ulicí.Foto: MM Jablonec nad Nisou.

V Jablonci jsou prý mosty v dobré kondici. Jen letos dal jablonecký magistrát na opravy mostů 4 a půl milionu korun, za posledních pět let pak milionů pětadvacet. „Kompletní rekonstrukce se letos dočkal nejen most v Zeleném údolí, ale také velmi frekventovaný most přes Mohelku a Tyršově stezce v Kokoníně,“ přiblížila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

„Ještě před čtyřmi lety byla až třetina mostů v Jablonci kvůli nulovým investicím do oprav v havarijním stavu,“ přiznal náměstek primátora Miloš Vele.

RADĚJI ZAVŘÍT

Do odvolání je kvůli špatnému technickému stavu už od loňského léta uzavřena lávka pro pěší v ulici Na Můstku, která umožňuje chůzi pod železniční tratí. Dožilá mostní konstrukce může být nebezpečná pro běžný pohyb, proto technici, kteří provádějí mostní prohlídky, doporučili okamžité uzavření mostu. Pod mostkem vedou inženýrské sítě a situaci komplikuje fakt, že podchází trať.

„Právě z důvodů povolovacích řízení u správců sítí a SŽDC byla příprava opravy náročnější na čas, s opravou zhruba za milion korun ale počítáme v příštím roce,“ vysvětlil náměstek primátora Vele.

ČTRNÁCT MILIONŮ

Na dokončení a opravu mostu také česká Lidická ulice. „Oprava mostu bude náročná nejen kvůli inženýrským sítím, ale i kvůli náročné mostní konstrukci, most je totiž součástí okolních nemovitostí, s tím souvisí i komplikované stavební řízení. Oprava bude stát kolem 14 milionů korun a věřím, že se nám ji povede provést co nejdříve,“ sdělil Miloš Vele. Jak bylo řečeno, Jablonec dal jen letos do oprav mostů 4,5 milionu korun.

V polovině září se začalo pracovat na plánované rekonstrukci mostu, který spojuje Tyršovu stezku s Rychnovskou ulicí a z důvodu havarijního stavu měl již několik let omezenou nosnost na 3,5 t. Celkový špatný stav mostu si vyžádal demolici a místo něj stavbaři postavili most zcela nový. „Musely se vybudovat nové základy, opěry, nová mostovka i vozovka,“ krátce shrnul rozsáhlé práce za 2,4 milionu korun Martin Černý z oddělení správy komunikací. Řidiči jistě uvítají, že došlo k rozšíření výjezdu do Rychnovské ulice. Po rekonstrukci je z Rychnovské ulice široký 9,5 metru a z Tyršovy stezky 5,8 metru.

Letos se také opravoval propustek v Zeleném údolí na cestě do průmyslového areálu. Mostek byl v havarijním stavu a provizorně jej zpevňovaly a průjezdnost zajišťovaly betonové desky. Po letošním odkrytí konstrukce vyšlo najevo, že stav je horší, než se předpokládalo a bude třeba v podstatě postavit nové přemostění. Most v Zelném údolí je strategický pro vstup do areálu Brandl, který město v nejbližších letech plánuje přebudovat na centrum pro zpracování odpadu. Stavba mostu stála 1,8 milionu. Letos je nově opravený také propustek v ulici U Mohelky v Kokoníně.

Série oprav mostů začala v Jablonci před několika lety. Zahájila to generální oprava mostu v Kamenné ulici v letech 2011 a 2012 za 13,4 milionu korun. V roce 2013 se rekonstrukce dočkal most na Paseckém náměstí. V roce 2014 přišly na řadu lávky Palackého a Želivského. V roce 2015 radnice investovala do mostů více než tři miliony korun. Vedle těch drobnějších, jako oprava lávky v Horské ulici došlo ke třem velkým mostním opravám – most v Luční ulici u autobusového nádraží, most nad železnicí ve staré Pražské, jehož opravu uspíšila výluka ČD, a rekonstrukce stoletého mostu v Jánské ulici.