Jiřetín pod Bukovou - Požár prachu ve vzduchotechnice řešili hasiči v areálu firmy Detoa.

Ve vzduchotechnice podniku Detoa v Jiřetíně vznikl krátce po odpoledni požár. "Stává se to tak jednou za deset let. Škodu odhaduji tak na půl milionu korun," sdělil v půl druhé Jaroslav Zeman, majitel podniku. Detoa se specializuje na výrobu dřevěných hraček.

Pracovní směna odchází domů, dílny a sklady podniku jsou silně zakouřené. Po zbytek dne se budou prostory odvětrávat.

Výroba je však podle Jaroslava Zemana ohrožena na týden až čtrnáct dní.

Podle operačního jabloneckých hasičů se oheň rozšířil do kotelny. "Na místě zasahovaly tři jednotky," přiblížil operační.

Požár ve vzduchotechnice z velké části uhasil hasicí systém, zbytek zbyl na hasiče.

O půl třetí byl oheň zlikvidován.