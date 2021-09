Slavnostní zahájení výstavy Vítězové bílé stopy 2021 – 2022 proběhlo 23. září 2021 v Domě národopisců Scheybalových v Jablonci. Výstava je věnovaná běžeckému lyžování v Libereckém kraji, ráji zimních sportů.

Výstava Vítězové bílé stopy. | Foto: Martin Kubišta

Jizerské hory jsou domovem Heleny Balatkové-Šikolové, naší první medailistky z OH v Sapporu 1972, Aleny Bartošové, Gabriely Soukalové (roz. Sekajové), Heidi Suchánkové, Mileny a Zdeňka Cillerových, rodiny Řezáčových a také zde od juniorských let trénovala celá mužská bronzová štafeta z OH 1988 v Calgary.