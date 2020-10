V Držkově se konala burza, nakupujících bylo méně. Další burza bude v listopadu

/FOTO/ Co můžeš prodat, nezahazuj, co jsi zahodil, u nás koupíš. To je motto držkovské burzy, která se v okolí kulturního domu v na okraji Držkova konává každoročně od jara do zimy.

Burza v Držkově. | Foto: Petr Červa