Holany /FOTOGALERIE/ – „Mohly jsme být s vnučkou mrtvé. Jen se podívejte na to rozlámané křeslo,“ ukazuje Jana Zourková z Holan na místo, kde chvilku před zřícením sousedního domu, uspávala v kočárku dvouměsíční miminko.

V Holanech se v neděli pozdě odpoledne zřítila část domu. Naštěstí nebyl obydlený a je velký zázrak, že se nikomu nic nestalo. Na sousedním dvoře pobíhají denně děti. Navíc přední část objektu byla součástí návsi, kde má být za dva týdny každoroční Holanský jarmark.

Dům a přilehlé nádvoří původně vlastnil Pozemkový fond ČR. Úřad odprodal objekt nejprve jednomu soukromému vlastníkovi. Novým majitelem je podle katastru nemovitostí Alena Janková ze Stráže pod Ralskem. Tu se Deníku nepodařilo kontaktovat.

„Chválabohu, že na dvoře nikdo nebyl. Máme tady bazén, každý den sem přijdou děti z okolí se koupat. Ještě štěstí, že to takhle dopadlo, říkali jsme si, že budeme každý pětadvacátý červenec slavit, že jsme se znovu narodili. Navíc má být na návsi jarmark. Všude stánky a plno lidí, ani nechci domyslet, kdyby se to zřítilo,“ s třesoucím se hlasem říká Jana Zourková. Na havarijní stav upozorňovali manželé Zourkovi, jejichž dům od toho zříceného oddělují pouhé dva metry, starostu Holan Josefa Nováka několik let.

„Urgujeme to už čtyři roky. Navíc má starosta v záznamech, že usilují o demolici po nejrůznějších úřadech od roku 2001,“ říká Miloš Zourek.

„Vyvolal jsem řízení o odstranění stavby. Před dvěma lety tu byl statik a vydal kladné rozhodnutí. Ale památkáři tehdy požadovali, aby se objekt zachoval. Problémem byl ale způsob, jak nemovitost uchovat, protože vlastně nikdo nevěděl jak,“ popisuje peripetie starosta Holan Josef Novák.

Podle Miloše Zourka byl dům v podstatě už jen skořápka. Byly tam propadlé klenby, a jak střecha tlačila na obvodové zdi, tak ty se posouvaly a s nimi i štít. Zourkovým padaly na dvůr střešní tašky, a tak byli opět za starostou, aby s tím něco udělal.

„Majitelé tu byli asi před dvěma týdny. Sundali lem tašek po délce domu a odjeli. Jenže jak byly lijáky, tak se to zřejmě promočilo, protože se vyboulila zeď, která sousedí s naším dvorem. Zase jsem běžel na úřad, že dům může spadnout. Starosta sehnal opět majitele. Ti přijeli, natáhli pásky, že tam nikdo nesmí a odjeli,“ doplňuje Miloš Zourek a rozzlobeně dodává: „Takové opatření mohlo stát ženu a vnučku život. Každou chvilku si tam chodila kvůli stínu sednout. A v neděli sotva vstala a ušla pár metrů, tak to spadlo.“

Zřícením domu se již zabývají policisté. „Zahájili úkony trestní řízení pro přečin obecního ohrožení z nedbalosti,“ sděluje českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková

Hned během pondělí vydal statik, který se v minulosti ke stavbě vyjadřoval, povolení k úplné demolici ruiny. Ta vůbec nebyla snadná. Bagrista musel nejdříve zbourat obvodové zdi na dvoře a nahrnout sutiny pod těžký stroj.

„Jsou tam sklepy, tak aby se nepropadl. Navíc až bude bourat štít, který směřuje na náves, musí hrnout sutiny k sobě, aby nedošlo ke zranění lidí na návsi,“ vysvětlil jeden z pracovníků.

Tak dlouho požadovala holanská radnice demolici objektu kvůli bezpečnosti obyvatel, až celý dům spadl sám. A je jen velkým štěstím, že se při nečekaném sesuvu domu, nikomu nic nestalo.