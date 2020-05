Do 25. května zabere část ulice Smetanova, před domem s čp. 2402/1, výkop pro kanalizační přípojku a proto bude tato část chodníku uzavřena.

Do 12. června bude kvůli rekonstrukci plynovodu částečně uzavřená ulice Březová od čp. 4965/7 ke křižovatce s ulicí V Luzích.

Do 30. června bude na chodníku v ulici Vysoká od čp. 1711 do čp. 723/1 v ulici Chelčického stát lešení. To bude stát do 6. července také v ulici Pod Skalkou, před domem s čp. 4403/1.