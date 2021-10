V letošním rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou je pro Program obnovy městské památkové zóny alokována částka 1,5 milionu korun. Zájemci mohou podávat žádosti o dotaci do 29. října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.