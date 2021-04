„Oproti původnímu zařízení už má automatické otvírání dvířek, je klimatizovaný, má vícenásobné jištění, včetně signalizační komunikace s porodnicí. Je vybavený fotobuňkou, aby se předešlo tomu, že by se vkládanému dítěti mohly skřípnout ruce nebo nohy,“ přiblížil Ludvík Hess, který je duchovním otcem babyboxů.

Babyboxy vyrábí Zdeněk Juřica z Náměšti nad Oslavou. Nechyběl ani ve úterý 20. dubna u instalace tohoto zařízení nové generace v Jablonci. Pomohl ho usadit na své místo do zdi a nastavil komunikaci schránky na novorozence v rámci počítačové sítě.

„Propojení s počítačovým světem je oproti předešlým typům velkou změnou. Nyní je možné zasílat signál na více pracovišť v nemocnici a do libovolné vzdálenosti od samotného babyboxu. K zásadní změně došlo také u důležité části, kterou vidíme z ulice, tedy u dvířek. Nyní jsou dvoukřídlá, snadno se otvírají pomocí jediného zeleně podsvíceného tlačítka,“ popsal nové funkce.

Slavnostní otevření nového babyboxu se koná v sobotu 15. května ve 12 hodin, ale je ve zkušebním provozu již od úterního odpoledne. Instalaci babyboxů hradí Ludvík Hess ze svých zdrojů a k instalaci každého hledá regionální dárce. „Ti nám zatím přislíbili sumu tak malou, že pokryje jen část nákladů spojených se zřízením nového babyboxu,“ sdělil Hess.



Za patnáct let existence babyboxů pomohly bedýnky zachránit 217 děťátek, letos třem. Poslední děťátko bylo odložené do babyboxu ve Strakonicích 18. března a dostalo jméno Tomáš. Díky jabloneckému babyboxu se do péče lékařů dostala 28. ledna 2011 novorozená holčička, která od Ludvíka Hesse dostala jméno Silvie.