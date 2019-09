Systém se osvědčil, lidé mohou za třicet minut stihnout vysadit děti nebo si vyřídit krátkou pochůzku.

Za delší stání se ale platí. V Podhorské, Liberecké nebo Poštovní ulici pak zaplatí řidič za první započatou hodinu deset korun, za další už však dvacet.

V Jablonci jsou ale parkoviště, kde si řidič zaplatí hned od začátku. Například na Horním náměstí za každou hodinu deset korun.

Parkovné lze platit nejen hotově, ale i pomocí SMS zprávy. Stačí jen podle návodu na parkovacích automatech zaslat přesné znění zprávy a zpět přijde potvrzení o zaplacení. Platba tímto způsobem ale parkování prodraží. První započatá hodina přijde řidiče na 26 korun, každá další na čtyřicet.

Poplatek se vybírá ve dnech pondělí až pátek od 8 do 18 hodin. Dny pracovního klidu jsou bez poplatku ve všech uvedených místech kromě místní komunikace ulice Za Hrází, kde se poplatek vybírá od pondělí do neděle od 8 do 18 hodin.

Parkovací karty a kotouče

Oddělení Informační středisko jabloneckého magistrátu vydá na žádost fyzické nebo právnické osoby kontrolní kartu na běžný rok, která umožňuje stání na některých zpoplatněných místech místních komunikací. Karta je zpoplatněna, přesné částky a podmínky najdou zájemci na webu města mestojablonec.cz.

Od 1. července najeli na zajímavý způsob krátkodobého parkování v Tanvaldu. Kdo chce zaparkovat na vybraných parkovištích, musí si pořídit takzvaný parkovací kotouč. Ten je možné zakoupit v infocentru města. „Jedná se o úpravy, kdy vybraná parkoviště budou vedená jako Parkoviště s parkovacím kotoučem s maximální dobou stání šedesáti minut,“ přiblížil starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.

Do 60 minut by měl být řidič pryč

V praxi to vypadá tak, že řidič zaparkoval svůj vůz a za čelním sklem nechal kotouč s nastavenou dobou zaparkování. Do šedesáti minut by měl být pryč. „Toto opatření má za cíl umožnit lidem nákupy, návštěvu lékařů nebo jiných služeb bez problémů s odstavením vozidla. Stávalo se totiž, že některá auta blokovala místa v centru města celý den a zákazníci či pacienti neměli kde zaparkovat. Po počátečním brblání museli řidiči uznat, že tento systém se osvědčil,“ doplnil starosta.

Chystají se změny. Upraví čas na 2 hodiny

Po vyhodnocení zkušebního provozu se nyní chystá malá úprava. Časové omezení bude platit na dvě hodiny, a to pouze v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Parkování na ulici Krkonošská je povoleno pouze na 15 minut. Parkovací hodiny je možno zakoupit v Infocentru Tanvald, Elektru Princ, květinářství U Špicara, řeznictví U Tomášů, Grandu a v lékárně U Aeskulapa. Platí i v jiných městech po celé EU.

Železný Brod disponuje dvěma placenými parkovišti, a to na náměstí 3. května a na Jiráskově nábřeží.

Ale třeba na Malém náměstí nebo na parkovišti za budovou B zdejší radnice zaparkuje řidič s trochou štěstí zadarmo.