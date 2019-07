Možnost shlédnout na Jablonec a okolí z ptačí perspektivy je otevřená. Se začátkem července připravilo jablonecké turistické infocentrum výstupy na radniční věž. Největší zájem o výstupy se očekávají hned na začátku letních prázdnin.

Novinkou je možnost prohlídky zrekonstruovaných zasedacích sálů v druhém patře radnice. Ocení je především obdivovatelé funkcionalismu. „Reagujeme tak na zájem turistů hlavně ze zahraničí. Doposud bylo možné blíže poznat interiéry radnice pouze při oslavách Dne evropského dědictví, což hojně využívají místní,“ popsal ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra Petr Vobořil.

Zasedací sály prošly čerstvě rekonstrukcí – podle historických plánů architekta Karla Wintera a dobových fotografií se místnostem navrátil původní lesk a sláva. Přední české sklářské firmy se podílely na výrobě svítidel, zruční řemeslníci zhotovili nábytek na míru a do minulosti návštěvníky přenese i reliéf se znakem města a motivy jabloneckého průmyslu, který hlavní zasedací místnosti vévodí.

Vystaví starou kancelář

Magistrát má v plánu i další zpestření výstupů na radniční věž. V minulosti v ní byla telefonní a hodinová centrála, místnost pro akumulátory, sklady a spisový archiv. A to vnuklo tajemníkovi radnice Marku Řeháčkovi zajímavý nápad. „Při opravě věže se zde vylouply dvě krásné místnosti. V jedné bychom rádi zařídili jakousi retrokancelář s dobovým nábytkem, do vitríny bychom umístili drobnosti, které jsme našli v radnici při drobných opravách, jako jsou razítka, barvy nebo krabička sardinek z NDR,“ přiblížil Řeháček. Návštěvníci by takto viděli, jak se v minulosti úřadovalo.

Ve druhé místnosti by byly vystavené modely jizerskohorských rozhleden, které městu darovalo Muzeum skla a bižuterie. „Vzniklo by tak jakési minimuzeum, modely byly k vidění naposledy v roce 2011,“ doplnil tajemník.

Pro turisty je velkou atrakcí i zdejší výtah páternoster, který je vyveze do 4. patra radnice. „Odtud však už musejí na věž pěšky – což je 116 schodů,“ upozornil Petr Vobořil.

Funkcionalistickou radnici včetně vyhlídky je možné navštívit pouze ve všední dny. „Musíme se přizpůsobit magistrátu, který je o víkendu mimo provoz,“ vysvětlil Vobořil.

Turistické infocentrum v Domě národopisců Scheybalových i kostel svaté Anny, který má infocentrum v programové péči, jsou však pro návštěvníky otevřeny během letních prázdnin každý den.

Turistické infocentrum v Jablonci nad Nisou

otevírací doba 1. 7.–31. 8., všední dny 9–17 h, víkendy a svátky 10–13 h

adresa: Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou

tel.: 774 667 677, 483 356 201

www.jablonec.com

Vyhlídky z radniční věže v Jablonci nad Nisou

otevírací doba 1. 7.–31. 8., pondělí a středa 10–16 h, úterý a čtvrtek 10–15 h, pátek 10–14 h

Sraz je v každou celou hodinu v přízemí radnice v informačním středisku, kde si návštěvníci rovněž zakoupí i vstupenky.

Vstupné: 20 Kč (dospělí), 10 Kč (děti, studenti, ZTP, senioři od 65 let), zdarma (děti do 6 let, školní dozor, senioři nad 70 let)