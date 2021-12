V Jablonci otevřeli zcela nový most Pionýrů. Práce vyšly na čtyři miliony korun

Most Pionýrů v Jablonci je znovu uvedený do provozu. Kvůli havarijnímu stavu bylo nutné starý zcela zbourat a na jeho místě stavbaři vytvořili most zcela nový. Práce trvaly čtyři měsíce a stály téměř čtyři miliony korun.

Některým částem hrozilo zřícení, proto byl podepřený výdřevami a na minimum se snížila jeho tonáž. „Stav však byl už natolik kritický, že jsme se rozhodli most uzavřít, zdemolovat a vystavět zcela nový,“ přiblížil náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku Milan Kouřil. Původní most měl jednopolovou konstrukci se železobetonovou deskou s šesti ocelovými nosníky o světlosti 2,9 metru. Novou nosnou konstrukci tvoří rámový prefabrikát o světlosti 3 metry a světlé výšce 2 metry. Celková šířka nového mostu je 4 metry.