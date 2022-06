Matky se ve stále větší míře snaží vrátit do práce co nejdříve, a to buď na celý nebo alespoň částečný úvazek, proto pro své děti potřebují péči tohoto typu. Dětská skupina Notičky, zapsaný spolek, s kapacitou 12 míst je určená dětem od jednoho do šesti let. Sídlit bude v centru města na Palackého ulici, kromě běžné výchovy se zaměří na rozšířenou výuku výtvarné a hudební výchovy a činnost zahájí od 1. záři tohoto roku.