Šušká se o tom už několik měsíců. Z jabloneckých kulturních stánků Eurocentrum a Muzeum skla a bižuterie by se měl stát jeden z domovů projektu Libereckého kraje zvaného Křišťálové údolí. Pracovní skupina, která spojení obou sousedících subjektů připravuje, se poprvé sešla minulý týden. A nápad začíná dostávat obrysy.

Výstava v Jabloneckém muzeu. | Foto: Radka Baloghová

Propojením obou institucí by mělo vzniknout návštěvnické centrum a bižuterní komplex, jaký nemá v Česku obdoby. Cílem je připravit jedinečný zážitek pro návštěvníky města. Zatím tomu říkají „Bižuterní ostrov“. Měl by v sobě spojoval několik funkcí. Návštěvník by tu měl najít část výstavní, předváděcí, obchodní a výchovnou včetně moderního zázemí.