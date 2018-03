V Jablonci přibylo dopravních nehod. Kvůli nesprávné jízdě

Jablonecko – Nejčastějším trestným činem v Jablonci loni byly krádeže z aut.

Dopravní nehody a vykradené automobily. To v loňském roce nejvíce trápilo policisty a strážníky v Jablonci. V roce 2017 došlo na území města k 335 dopravním nehodám, což je o 56 nehod více než v roce 2016. Jejich příčinou byl v 209 případech nesprávný způsob jízdy. „Dobrou zprávou je, že účastníkem žádné z nehod nebylo dítě,“ poznamenal ředitel Městské policie Jablonec Luboš Raisner.

Mezi úseky s největší dopravní nehodovostí v roce 2017 patřila ulice Liberecká, Budovatelů, 5. května, Palackého a Rýnovická.

Strážníci řešili v průběhu loňského roku 6990 přestupků. „Je to o 1200 případů více než loni,“ připustil Raisner. K nejvyššímu nárůstu došlo na úseku dopravy. „K takto výraznému navýšení počtu odhalených přestupků přispělo naše dopravně bezpečnostní opatření provedené v okolí budovaného obchodního centra Central v období leden až březen 2017, kdy bylo odhaleno 435 přestupků,“ doplnil Raisner.

Domluvou či napomenutím řeší strážníci až čtvrtinu přestupků.

Případy z letošního roku nasvědčují tomu, že nelichotivý trend pokračuje. Třeba tento: „Zloděj v zaparkovaném voze v centru Jablonce kromě autorádia, navigace, tři měsíce starého mobilního telefonu a zimní bundy našel i hotovost 17 tisíc korun, kterou si přivlastnil. Majiteli vozu tak způsobil škodu za celkem 26 800 korun,“ popsala mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Další případ: Neznámý pachatel rozbil okénko u zaparkovaného vozu, odcizil z předního okna kameru, osvědčení o registraci vozidla a druhou část dálniční známky.

Policisty zaměstnává i nešikovnost šoférů. Například jedna řidička chtěla zacouvat mezi zaparkovaná vozidla, přičemž lehce zavadila o jedno zaparkované. Když zjistila, že takhle to nepůjde, zaparkovala svůj vůz na protilehlé straně a z místa na čas odešla. „Po návratu do vozidla nasedla a odjela, aniž by učinila to, co jí v takové situaci ukládá zákon,“ doplnila Sochorová. Ženu nakonec vypátrali policisté doma.

Výrazným pomocníkem práce jabloneckých strážníků i policistů je kamerový systém, který má 32 bodů se 46 kamerami. „Výborně se nám osvědčily mobilní kamery. V průběhu roku byly postupně přemisťovány k vybraným stanovištím tříděného odpadu a díky práci s nimi se nám a kolegům z oddělení správy veřejné zeleně dařilo postihovat viníky neoprávněného nakládání s odpady,“ popsal ředitel městské policie Raisner.