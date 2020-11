„Je nezbytné některé stromy skácet, protože jejich zdravotní stav je špatný. Velmi snížená je často stabilita stromu, který se tak stává nebezpečným pro své okolí,“ sdělila vedoucí oddělení jablonecké správy veřejné zeleně Štěpánka Gaislerová.

Kácení označených stromů přitom nebude lehkou záležitostí. Mnoho jich vyrostlo v hustě obydlených či frekventovaných místech, některé i na školních zahradách. „Kácet se bude průběžně do konce března a většinu stromů nahradí v dalších letech nové výsadby,“ sdělila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Pád vzrostlého jedlovce hrozí například na zahradě MŠ Střelecká. Impozantní strom na pohled vypadá zdravě, ale zkoušky odhalily, že ve kmeni jsou rozsáhlé části dřeva stižené hnilobou a stejně tak i kotevní kořeny. „A protože je v centrální části zahrady, kde se každý den pohybují děti, není možné jiné rozhodnutí, než jej pokácet,“ dodala Gaislerová.

Místo jedlovce mají růst na zahradě školky dva nové stromy. „Připravuje se také obnova školní zahrady, bylo by proto vhodné výsadbu a výběr nových dřevin spojit s projektem,“ doplnila Gaislerová.

Podobný osud čeká také mohutnou lípu na rohu ulic Jugoslávská a Korejská. Roste na místě, kudy jinak vede chodník. „A to je na ní krásné. Už jako kluci jsme se za ní schovávali a lekali kamarády i cizí lidi. Je ale vidět, že na tom není dobře. Společně s kamarády se budeme snažit o to, zda by se nedala zachránit,“ sdělil Miroslav Paldus z Jablonce. Byť dnes bydlí na okraji města, má k místu nostalgický vztah.

Jenže právě růst stromu přímo v chodníku je jeho zhoubou. Na kmeni stromu jsou dřevokazné houby a je evidentní, že lípa usychá. Prosychání se objevuje řadu let, suché větve se v minulosti opakovaně odstraňovaly. „Přítomnost hub však signalizuje další problémy a nevratné změny. Strom má také velmi poškozené kořenové náběhy v chodníku,“ připomněla Štěpánka Gaislerová.

Smrky ničí kůrovec

Kácet se bude také v lesoparku na Žižkově Vrchu, a to uschlý jasan a několik smrků zničených lýkožroutem. K zemi půjde rovněž mohutný jasan v ulici Budovatelů, který je mezi tramvajovou tratí a věžákem. Padne i sedm smrků v parku v ulici Nerudova, které napadl kůrovec.

Jablonec patří k poměrně hodně zeleným městům. Městskou zeleň v centru hojně doplňují stromy v soukromých zahradách starých vil.

Přibližně deset let už město postupně zadává inventarizaci dřevin rostoucích na frekventovaných místech, jako jsou zahrady škol a školek, parky, aleje, hřbitovy a podobně.