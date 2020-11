Webové stránky restaurace můžete navšívit ZDE

Zdeněk Moc je už několik let v důchodu, na stará kolena ale opět vzal do ruky nůž a vařečku. Staré známé jméno někdejší restaurace Alizeé se znovu objevilo. A způsobilo doslova poprask. Nejen po Jablonci. A to všechno v době, kdy musejí být restaurace zavřené a řada z nich stojí před krachem.

Důvodem je právě fakt, že Zdeňkův syn Martin musel zavřít svou kavárnu, a rodina se tak ocitla bez důležitého zdroje příjmů. „I když se nás snažila spousta hostů podpořit, a moc si toho vážíme, bohužel to nestačilo,“ vzpomněl Martin Moc.

A tak otec odemkl kuchyni v prostorách známé restaurace založené v roce 1984 a zavřené v roce 2017. Manželka vytřela a umyla nádobí, syn se převlékl do kuchařského a znovu se rozhořely hořáky. Jak říká Zdeněk Moc, „taková ta česká čína“ chutná stejně jako před lety. „Abych pravdu řekl, zájem zákazníků nás překvapil. Tušil jsem, že by to mohlo jít, ale raději jsem nic moc velkého neočekával,“ popsal Martin Moc.

Jídla virtuální restaurace Alizeé rozváží. A to nejen po Jablonci, objednat si mohou i lidé z okolí, a to i z Liberce. Vzkazy zákazníků jsou přitom barometrem nálad. Vystoupal pěkně vysoko. „No to je mňamka, právě jsem dojedl Švej-Ču-Žu a chutná přesně jako tenkrát. Lepší čínu jsem neměl,“ shrnul za všechny Marek Adamíra z Jablonce.

„Máme radost za spousty kladných recenzí a spokojených zákazníků. Alespoň nějaká pozitiva v současné době. Vzhledem k situaci jsme museli přerušit provoz naší kavárny Hugo. Celá rodina se nyní naplno věnuje Alizeé,“ popsal syn zakladatele legendární restaurace.

„Já jsem toho zažil mnohé, vařil jsem přes 40 let, třeba pro zákazníky z arabských zemí, ale takovou situaci, jakou máme dnes, nepamatuji. Ne, že bych se v důchodu nudil, ale přece jen jsem se zase rád postavil ke sporáku. Ono je něco jiného vařit jen doma pro sebe a pak pro druhé. Protože tady zklamat nemůžete,“ připomněl Moc starší.

Restaurace Alizeé byla otevřena v roce 1984 jako teprve třetí restaurace tohoto typu v Československu. Provoz ukončila v roce 2017. „Už jsem byl unavený, navíc jsem nemohl sehnat personál podle svých představ. Teď už je na synovi, zda tu hozenou rukavici zvedne,“ dodal Zdeněk Moc.

I další jablonecké restaurace bojují, jak se dá. Třeba Country Saloon zavedl službu Country Drive. Stačí si objednat, přijet, přibrzdit a obsluha jídlo do auta donese.