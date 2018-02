V Jablonci si děti vyzkoušely Army test. Větší děti své normy nezvládly

Jablonec n. N. – Jde to ztuha. Patnáctiletý Petr padá na ruce a kolena, zkouší udělat obyčejný klik. Se zrudlým obličejem se spouští na prsa, nahoru už to nejde.

Cvičení. Ilustrační foto.Foto: Deník / Louda Jiří

V atletické hale na Střelnici v Jablonci si 140 jabloneckých dětí vyzkoušelo takzvaný Army test. Během 90 minut si mohly děti vyzkoušet, zda jejich fyzička obstojí před náročnými armádními požadavky. Výsledky byly poněkud tristní, zejména u dětí nad 12 let.

„Malé děti jsou nadšené a většinou moc šikovné. Rozdíl je vidět u těch starších, kteří už propadli tabletům a mobilům a už nemají takovou fyzičku. Například běh zvládnou vcelku v pohodě, ale neudělají obyčejný klik,“ popsal organizátor projektu Army test Ludvík Cimburek, někdejší elitní bojovník speciálních sil, současný armádní instruktor a poradce Generálního štábu.

Limity přitom nebyly nijak těžké, organizátoři akce je stanovili ve spolupráci s učiteli tělocviku na základních školách.

„Dospělí muži musí zvládnout shyby, kliky, lehy-sedy, dřepy a běh na 12 minut. Chlapci 6 až 10 let dělají místo shybů vis na hrazdě, od 11 let pak výdrž ve shybu. Kliky mají chlapci od 11 let, do té doby běhají 4 krát 10 metrů. Do 14 let chlapci i děvčata běhají 6 minut,“ prozradil Cimburek.

Všichni účastníci absolvovali pět disciplín a byli hodnoceni známkou jedna až tři. Nejlepší mají celkové hodnocení pět. „Děti si podle výsledků vysloužily různobarevné náramky, ti nejlepší se mohly pyšnit černým. Všichni si kromě náramku odnesli diplom a tašku s upomínkovými předměty,“ doplnila mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Na výkony mladých obyvatel města se přišel podívat i primátor Petr Beitl. „Sportovní aktivity dětí a mládeže podporuji, považuji to za velmi důležité a těší mě, že i mezi jabloneckými školami byl o účast v Army testu poměrně velký zájem. Předpokládám, že se s organizátory domluvíme na dalším kole. Díky naší atletické hale můžeme nabídnout plnohodnotné zázemí,“ poznamenal Beitl.

Prvního Army testu v Jablonci se zúčastnili žáci ze ZŠ Liberecká a studenti ze Střední uměleckoprůmyslové školy Jablonec.