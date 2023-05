Jablonecká městská policie stále eviduje podstav strážníků. Proto město vyčlenilo peníze na náborové příspěvky. V současné době slouží v ulicích města 44 strážníků, ideálem by bylo 50.

Městská policie se potýká s nedostatkem strážníků dlouhodoběji. Strážníci totiž stárnou a odchází do důchodu, jiní odchází do služby jinam. „V minulém roce nastoupili čtyři noví strážníci, letos máme zatím dva vážné zájemce, jsou před nimi poslední kroky k přijetí,“ poznamenal ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

Opatření vedoucí ke stabilizaci jablonecké městské policie jsou shrnutá do dvou směrů – nábor nových zaměstnanců a motivační benefity pro zaměstnance současné. Novým strážníkům tak vedení MP Jablonec může nabídnout možnost přidělení služebního bytu pro strážníka se smlouvou na dobu neurčitou nebo bydlení v ubytovně pro strážníka čekatele a náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, rozložený do několika let.

K motivačním krokům pro stálé zaměstnance patří stravenky v hodnotě 150 korun, finanční odměny při dosažení pracovního jubilea od 10 do 30 a více let (každých 5 let) na pozici strážníka od 10 do 30 tisíc korun. Jednou ročně může strážník využít rekondiční volno mimo řádnou dovolenou, a to dva dny za 5 let, tři dny za 10 a pět dnů za 20 a více odpracovaných let, a od zaměstnavatele dostane jednou ročně poukaz na 5000 korun na pořízení například vitaminových doplňků, sportovních či zdravotních pomůcek a podobně.

Díky tomu se daří nové strážníky získávat. „Máme tak reálnou možnost doplnit v krátkém časovém horizontu personální stav na úroveň nutnou pro zajištění služby,“ doplnil manažer prvence MP Jablonec Tomáš Svačina.

Jablonec očekává, že situace na specifickém pracovním trhu se změní, až začnou brány jablonecké Střední školy řemesel a služeb opouštět absolventi nového maturitního oboru Bezpečnostně právní činnost. Zahájí vyučování v příštím školním roce, první absolventi se na trh práce dostanou v roce 2026.

Jablonecká škola se tak stala třetím ústavem v Libereckém kraji, který nabídne maturitní obor pro možné budoucí členy jednotek Integrovaného záchranného systému. Další podobné obory nabízí Střední škola Semily a to Požární ochrana a Střední škola Kateřinky v Liberci se zaměřením Záchranářství a bezpečnost obyvatel.

Ředitel jablonecké školy Martin Kubáč nový maturitní obor vnímá jako velice potřebný. „Jako bývalý policista a vězeňský dozorce vím, jaký je podstav v těchto sborech. Je potřeba vychovávat lidi, kteří tento stav zlepší,“ vysvětlil.

Třeba liberecká městská policie nabízí také náborové příspěvky, nový strážník může získat pětinásobek nástupní mzdy.