Dvojkolejná trať v ulici Budovatelů vzešla z požadavku Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Ředitelství odmítlo situaci, že by tramvaj vedla v jízdním pruhu pro automobily,“ vysvětlil náměstek jabloneckého primátora Jakub Chuchlík.

Vznikne tady zastávka, která nahradí současnou konečnou tramvaje s točnou. „Trošku si to protiřečí, ale ulice Budovatelů je příliš úzká, aby tam byla jednokolejka se zastávkami z obou stran. Takhle bude jedno nástupiště mezi kolejemi a my ušetříme místo,“ vysvětloval provozně – technický ředitel Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec (DPMLJ) Ludvík Lavička. Podnik je provozovatelem tramvajové trati a nositelem projektu modernizace a prodloužení trati. Do ulice se musí vměstnat nástupní ostrůvek, dvě koleje, dva jízdní pruhy pro automobily a po každé straně chodník.

Méně parkovacích míst

A tak zmizí patnáct parkovacích míst před zdejšími obchody a vznikne jen pět stání podélně k silnici. „Tahle redukce vznikla jako nutnost zachování chodníku pro pěší, zároveň jsme ale snažili vyjít vstříc místním podnikatelům,“ popsal Lavička.

Těm se redukce parkovacích míst nelíbí. „Jde o degradaci prostoru, omezení všech prodejen v ulici,“ shrnul za všechny majitel zdejšího obchodu s elektronikou Jindřich Horák. Vedení města přislíbilo, že s podnikateli, jichž se stavba dotkne, bude nadále domlouvat možné satisfakce.

Další zastávka prodloužené tramvajové trati má být na Dolním náměstí, tramvaj pak má dojet na taktéž připravovaný terminál v Kamenné ulici, po smyčce ho objede, nabere lidi směřující do Liberce a vyrazí zpět přes Dolní náměstí, Soukennou a Budovatelů.

Zároveň na trase prodloužené tramvajové trati přibudou semafory. Zřejmě nejdůležitější budou ty, které po dobu jízdy tramvaje zastaví dopravu v ulici Soukenná. Dnes sem zajíždějí především zásobovací vozy a vozy rezidentů, pro ostatní vozidla platí zákaz vjezdu.

Majitelé domů v poměrně úzké ulici Soukenná se bojí, že tramvaj bude narušovat jejich statiku. „Tady jsou na sebe domy nalepené. Byť by tramvaj narušila statiku u jediného, může to ohrozit i další domy,“ sdělil své obavy Vladimír Matouš.

Podle Lavičky ale budou tramvaje působit na domy minimálně. „Koleje budou položeny na takzvané nekonečné betonové desce a antivibračních rohožích. Budovy provoz nijak neohrozí,“ uklidnil. Soukennou ulicí a Dolním náměstí má tramvaj projíždět maximálně třicetikilometrovou rychlostí.

Prodloužení tramvajové trati v Jablonci je součástí projektu modernizace pětikilometrového úseku trasy mezi Libercem a Jabloncem. Celý projekt spolkne asi 860 milionů korun, samotné prodloužení pak asi 200 milionů. DPMLJ chce stavbu financovat zejména z dotace EU v rámci Integrovaného plánu rozvoje území měst Jablonec a Liberec.

Ve všední den do Jablonce z Liberce podle DPMLJ přijede až 3 tisíce cestujících, to samé v opačném směru.