Schodiště od Eurocentra k jabloneckému autobusovému nádraží je zavřené. Technické služby jej musely v pondělí 20. června uzavřít, protože na něj ze soukromé budovy padalo zdivo, což není pro procházející bezpečné.

Autobusové nádraží Jablonec na archivním snímku | Foto: archiv MM Jablonec n. N.

Úplně uzavřený bude od 27. června i pravý chodník v ulici Turnovská, a to od ulice Jateční k druhému výjezdu z bývalé porodnice. Práce, které budou probíhat na etapy, potrvají do 31. srpna. Výsledkem bude nový povrch se stezkou pro pěší a cyklisty. Úplně se uzavře kvůli přípojce na kanalizaci ulice Pod Kapličkou v Proseči nad Nisou. Uzavírka potrvá od 27. června do 3. července.