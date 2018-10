V Jablonci vyhrála opět Občanská demokratická strana, bude to ale mít složité

Jablonec n. N. - V Jablonci nad Nisou vyhrála komunální volby již tradičně ODS, byť o prsa. Ve třicetičlenném zastupitelstvu získala osm křesel, jen o jedno méně ale získalo hnutí ANO 2011. „Je toho potřeba ještě hodně udělat, aby se v Jablonci žilo lépe. A ta doba teď nastává,“ sdělil lídr ODS v Jablonci Miloš Vele.

Lídr vítězné ODS v Jablonci nad Nisou Miloš Vele.Foto: Archiv

Překvapením je třetí místo Pirátů, kteří získali pět mandátů. Naopak ČSSD, v posledních volebních obdobích jablonecký souputník ODS, nezískala jeden jediný mandát. Čtyři zastupitele má sdružení Společně pro Jablonec, tři Starostové pro LK, dva Nová budoucnost pro Jablonec nad Nisou a jeden SPD. V Jablonci přišlo ke komunálním volbám pouhých 38,45% právoplatných voličů.

Zcela propadla ČSSD, která byla v Jablonci v posledních volebních obdobích „věrnou spolubydlící“ ODS. Ani Starostové vedeni Petrem Vobořilem, který také zná práci v nejužším vedení jabloneckého magistrátu, nezazářili.

BROD A TANVALD

S přehledem převálcovalo v Železném Brodě konkurenci sdružení Za rozvoj města, jež do voleb vedl starosta František Lufinka a „záda mu kryl“ místostarosta Ivan Mališ. Kromě nich se do patnáctičlenného zastupitelstva dostali další čtyři kandidáti jejich sdružení. Ale už jen dva za sdružení Občané pro změnu někdejšího starosty Andrého Jakubičky a další dva ze sdružení B-R-O-D vedení někdejším místostarostou Miloslavem Loumou.

Roztříštěnost zdejšího zastupitelstva pak doplňují samotní kandidáti sdružení Naše Železnobrodsko, Za Železnobrodsko krásnější, Obrodu do Brodu a stran ODS a Pirátů. Bez mandátu je v Brodě opět ČSSD a nově nové sdružení Cesta.

Tanvald – to je po volbách velká neznámá. Kdo půjde s kým? Sedm mandátů získalo ANO 2011, stejně tak i sdružení prozatímního starosty Vladimíra Vyhnálka Volba pro město. Tři mandáty získalo sdružení Společně pro Tanvald, za kterým musíme hledat i ODS. Naopak, ČSSD spolu s nezávislými kandidáty v podstatě propadlo, když letos získala pouhopouhý jeden mandát. I tady bude dohoda složitá.

OSTATNÍ

Na menších městech a obcích Jablonecka to vypadá, že občané volili především „staré známé“ a těm mnohdy nepomohlo ani to, že své jméno vetkli až na konec kandidátních listin. Voliči tak do zastupitelstva znovu posílají třeba Věru Mužíčkovou, dosluhující starostku obce Plavy.

Velká vítězství zaznamenali stávající starostové třeba v Desné, v Rychnově nebo Lučanech. I Jiří Mikeš, dlouholetý starosta obce Líšný, ve volbách triumfoval, byť v obci poprvé vyzkoušeli systém „každý sám za sebe“. Výměna generací je nejvíce vidět asi v Pěnčíně, kde má k funkci starosty velmi blízko dvaatřicetiletý Ivan Matějček, dosud místostarosta.