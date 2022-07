Jablonecký magistrát připravuje velký projekt modernizace veřejného osvětlení v těch částech města, kde jsou lampy nejstarší, až ze 60. let minulého století. To najdou lidé třeba v ulicích Pražská nebo Podhorská.

Veřejné osvětlení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Město si slibuje až sedmdesáti procentní úsporu energií. Letos a příští rok by mělo být vyměněno na 6300 svítidel i s kabeláží. Padesát procent nákladů ve výši 40 milionů korun by měla pokrýt dotace z ministerstva průmyslu a obchodu obchodu. V centru města budou lampy svítit žlutě, aby byly co nejšetrnější k životnímu prostředí.