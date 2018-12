Jablonec nad Nisou /FOTO/ – Jediný exemplář. Zlatá mince v hodnotě sto milionů korun vzniká v České mincovně v Jablonci nad Nisou. Zlaťák váží 130 kilogramů a v průměru má více než půl metru.

Lidé si ho budou moct prohlédnout od 1. února do 28. dubna na výstavě 100 let česko-slovenské koruny v prostorách Císařské konírny Pražského hradu. Z výstavy pak obří mince zamíří do trezoru České národní banky. Autorem unikátní mince, která je druhou největší na světě, je akademický sochař Vladimír Oppl. K jeho nejznámějším realizovaným návrhům patří Řád Tomáše Garrigua Masaryka, český padesátihaléř nebo dvacetikoruna.