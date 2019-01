Jablonec n. N. /FOTOGALERIE/ – Polský projekt poprvé v Čechách. Studenti navrhli dukát – Čtyřicet Jabloneckých grešlí.

V pátek se rozhodne, jak bude 40 Jabloneckých grešlí vypadat. Komise rozhodně nebude mít snadný úkol vybrat ten nejzdařilejší. Se sádrovými modely mezi sebou totiž bojují mladí medailéři z jablonecké Vyšší odborné školy. Výsledky chtějí organizátoři zveřejnit ale až příští týden.

Po emisi nepůjde jen o sběratelský kousek, ale v Jablonci i o skutečné platidlo na vybraných místech v ekvivaletní hodnotě čtyřiceti korun. V oběhu bude od 16. prosince letošního roku až do Silvestra 2011.

Projekt překročil hranice z Polska

„Jablonec je úplně první v České republice, kde se akce lokální dukát koná,“ vysvětlila Katarzyna Wawrzyńska, zástupkyně pořadatelské firmy Karkonoski Dom Numizmatyczny Jelenia Góra, která je v oblasti numismatiky jednou z nejvyhlášenějších v Polsku.

Podle Wawrzyńské půjde nejen o cenný suvenýr, ale i netypický dárek. A kde se bude razit? Pochopitelně v českém mincovním městě, tedy doma v jablonecké České Mincovně, a to v nákladu pět tisíc kusů z kovu Nordic Gold. Hlavním cílem tohoto projektu je propagace a kulturní rozvoj měst.

„První kontakty byly někdy loni v červnu. Od té doby byla záležitost vlastně stále projednávána. Znak pro soutěže uvolnila rada města po projednání letos v září,“ doplnil administrativní záležitosti Borek Tichý z jablonecké radnice.

Lokální dukát oživí kulturní dění

„U nás se lokální dukát stal velice oblíbeným a vyhledávaným projektem. Lidé jsou svým způsobem hrdí na to, že jejich město má své vlastní platidlo a navíc je to zábavné a nenáročné oživení kulturního života,“ poznamenala Wawrzyńska, která v České republice řadu let studovala.

Podle Tichého jde o příjemné osvěžení a zajímavý nápad na upomínkový předmět s „přidanou hodnotou“ formou určité hry. „Navíc vhodné mezinárodní propojení mezi městy, která jsou partnerská,“ dodal Tichý.

I medailér a pedagog Jiří Dostál považuje projekt za bezvadný nápad. „Jsem rád, že šanci dostali zejména zdejší studenti,“ konstatoval.

Organizátor není v projektu nováčkem

Společnost má s projektem lokálních dukátů mnohaleté zkušenosti, v Polsku se jimi může pyšnit dvacet devět měst. Není výjimkou, že stejných razidel bylo použito i na limitovanou emisi pamětních dukátů ze stříbra.

„V cestě k realizaci jabloneckých dukátů už nestojí žádné překážky. Na celou akci se velice těším, zejména pak na ohlasy lidí, kterým, jak doufám, se nápad zalíbí a bude je bavit,” uzavřela Wawrzyńska.

Spolu s Petrem Tulpou, Petrem Vobořilem, ředitelem České Mincovny, akademickým sochařem Jiřím Dostálem a Szymonem Kurowskim v pátek vybere vítěze. Ten získá nejen finanční odměnu ale i odražky svého díla.

„Do práce se zapojili studenti druhého a třetího ročníku,“ poznamenal ředitel uměleckoprůmyslové školy Jiří Dostál s tím, že mnozí na závěrečných úpravách pracovali ještě po večerech doma. Zda některá práce profesně vyčnívá, prozradit nechtěl.

S podobnými tématy má jablonecká škola také už řadu zkušeností. Připomeňme zdařilou sadu euromedailí, která sklidila po realizaci nejen mezi odborníky i sběrateli velký úspěch.

Směnná místa označí samolepkou

Emise 40 Jabloneckých grešlí Městského úřadu v Jablonci však neznamená, že nahradí v obchodech českou měnu. „Vše funguje na bázi dobrovolnosti,“ poznamenala Wawrzyńska.

Místa a společnosti, které se do projektu zapojí, budou označeny samolepkou „Zde akceptujeme / Zde získáte 40 Jabloneckých grešlí“.

„V současné době v Jablonci nad Nisou, tedy i mincovním městě, nemáme žádný upomínkový předmět s podobnými parametry. Cena je na suvenýr příjemná. Nápad je jedinečný – v jiném městě Jabloneckou grešli nedostanete,“ zhodnotil celý projekt Tichý.