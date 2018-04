V Jablonci vytlačil trhy obchoďák. Teď uvažují o možném návratu

Liberecký kraj – Na místo v centru města se mohou zatím jen těšit trhovci v Jablonci nad Nisou. V souvislosti s výstavbou nového obchodního centra Central město už před lety odsunulo farmáře i drobné pěstitele k autobusovému nádraží.

Farmářské trhy. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Lidé se s tím sice smířili, nadšení však nejsou. „Bylo to lepší. Ve všední den jste tu nakoupili cestou do práce nebo o pauze, na „autobusák“ je to přece jen dál,“ říká úřednice nedalekého magistrátu. Právě kvůli místu a z toho plynoucího úbytku zákazníků už na trhy přestali jezdit někteří prodejci.

Podle Jany Fričové z jabloneckého magistrátu se už městské trhy do centra vracet nebudou. „Ani se o tom neuvažovalo. Pozemek před Centralem totiž nepatří městu,“ připomněla. Jablonec se podle ní spíše snaží zkulturnit stávající prostory u autobusového nádraží. „Jsou tam stabilní stánky a dláždění,“ dodala.

To ale atmosféru příliš nepozvedlo. „Chybí to sobotní korzo, kdy jste se na trhu potkávali se spoustou známých a pak třeba zašli na skleničku do nedalekého Domu vína. Dnes přijedete na parkoviště autem, nakoupíte a rychle pryč,“ zmínila Alena Míčková.

NADĚJE TRVÁ

Podle vedení obchodního centra by to tak ale nemuselo zůstat napořád. Ředitel Centralu Aleš Stupka možnost vrácení trhů do středu města nezavrhl. „Uvažujeme o tom, ale zatím jsme nenašli provozovatele, který by zajistil kvalitní a dobře obsazené trhy,“ poznamenal.

Jablonecká radnice přitom pořádá tematické trhy na Velikonoce nebo při Podzimních slavnostech, které co do šíře a výběru sortimentu patří mezi ukázkové.

To českolipské trhy mají tradici. Zákazníci tu najdou uzenáře se zabíjačkovými specialitami, mléko z farmy, český med i čerstvé pečivo či vajíčka.

Trhy se na Škroupově náměstí konají každý čtvrtek. Od 8 do 13 hodin je tu k mání zelenina i ovoce včetně sadby, nechybí široký sortiment regionálních řemeslných výrobků, pražená káva nebo ovocné šťávy. „V České Lípě se pravidelně střídá 40 pěstitelů, chovatelů a výrobců,“ sdělil organizátor trhů Libor Uhlík.

Nejvíc si pospíšili v Turnově, kde farmářské trhy odstartovaly už v březnu. Letos v květnu se tu ale výjimečně nebudou konat tradiční Staročeské trhy v muzeu. Důvodem je přestavba muzea kvůli nové horolezecké expozici a také větší úpravy přilehlého parku.