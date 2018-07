V Jablonci vznikne centrum pro drogově závislé i hráče

Jablonec n. Nisou – Nejčastější zneužívanou drogou je pervitin v kombinaci s marihuanou, popřípadě alkoholem.

Drogy. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK

V Jablonci jsou místa doslova prošpikované sociálně vyloučenými lokalitami. Najdeme je v ulicích Revoluční, Dlouhá, Souběžná. Všude tady jsou ubytovny či domy s nájemníky z řad sociálně slabších. V nedaleké Střelecké ulici by mělo proto příštích 10 let fungovat multifunkční sociální centrum, které má v plánu v jednom ze zdejších domků otevřít nezisková organizace Most k naději. Rekonstrukce domu má stát kolem devíti a půl milionu korun a docházet sem budou lidé závislí na drogách či automatech, jejich rodiče i děti. V tuto chvíli začíná kolečko po úřadech.

Neziskovka Most k naději objekt ve Střelecké ulici nedávno převzala od města. „Slyšel jsem, že tu má nějaké centrum být. Co vím, lidé z neziskovky chodí po domech a vysvětlují co a jak,“ říká 43letý Josef bydlící nedaleko zmíněného domu.

NEJEN POMOC, ALE I PREVENCE

Pomoc tu mají najít lidé se závislostí ať už na drogách či alkoholu, tak třeba i hracích automatech. „V rámci centra ale počítáme i s přednáškovou činností pro školy či jiné subjekty,“ přiblížil odborný ředitel Mostu k naději pro Liberecký kraj Jiří Simeth.

Podle dat Mostu k naději je právě v této části Jablonce nejvíce závislých lidí. „Myslím si, že s objektem nebudou vůbec žádné problémy, protože to území je už všude okolo drogami zamořeno,“ myslí si jablonecký zastupitel a náměstek hejtmana Libereckého kraje Pavel Svoboda. „Právě proto tady budou služby centra dobře dostupné pro velkou část potencionálních klientů,“ myslí si Jiří Simeth.

Podle zkušeností terénních pracovníků Mostu k naději mají nejen samotní klienti, ale i jejich rodinní příslušníci mnohdy problémy dostat se do sousedního Liberce, kde funguje K-centrum pro závislé. A centrum ve Střelecké má být něco jako detašované pracoviště K-centra. „Klienti, kteří žijí na ulici, si tu budou moci vyprat, vysprchovat se, dát si kávu. Poradíme jim s bydlením, s doklady. Snažíme se i minimalizovat rizika spojená se závislostí,“ vypočítal Jiří Simeth.

Multifunkční sociální centrum tu ale ještě zdaleka nefunguje. Rekonstrukce má totiž stát až devět a půl milionu korun. Osm milionů má poskytnout Evropská unie, skoro milion přijde ze státního rozpočtu, půl milionu má pak zaplatit Most k naději. Jelikož jako neziskovka negeneruje výdělek, o peníze požádala jablonecký magistrát a Liberecký kraj. A uspěla. „Zařízení je prospěšné, potřebné, a jedná se především o prevenci,“ vysvětlil primátor Petr Beitl.

Drogová situace v Jablonci nad Nisou je podle Mostu k naději odpovídající velikosti města v současné době je to okolo 170 klientů. „Nejčastější zneužívanou drogou je pervitin v kombinaci s marihuanou, popřípadě alkoholem. Časté je též patologické hráčství na automatech,“ doplnil Jiří Simeth. Před několika lety fungovala v Jablonci podobná organizace Drop_In. Sídlo měla v ulici U Balvanu.