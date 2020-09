Prvotní experiment začal už letos, když na základě návrhu místního osadního výboru byla letos vynechána jedna seč na louce u mšenského Kauflandu.

Jenže zavděčit se všude a všem není jen tak. I Jablonec se potýká s výtkami obyvatel ohledně malé četnosti sekání. „Lidé si stěžují, že plochy zarostlé vysokou trávou jsou plné alergenů a klíšťat. Jsou znečištěné i exkrementy, které z vysoké trávy majitelé psů nevybírají,“ popsala mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Konkrétní případ z ulice Budovatelů řešila radnice třeba v půlce července. Lidem vadilo, že tráva je vzrostlá až do pasu dospělého člověka. „Přiotrávil se nám tam pes, není v té trávě vidět, co je vyhozeno z paneláku. Množí se tam plevele, vadí to alergikům, tráva podehnívá,“ popsala místní obyvatelka Jana Černá.

Odlišný názor má třeba Pavel Žiga z Jablonce. „Trávu v centru a na sídlištích furt hoblují, že děcka ani nevědí, jak vzrostlá tráva vypadá. Nechal bych plochy, kde se seká třeba takzvaně do mozaiky. To znamená vysekat kus, za nějakou dobu další,“ vysvětlil.

Tak tedy sekat, či nesekat? Vedení jabloneckého magistrátu se vydalo hledat odpovědi a řešení do daleké Jihlavy. Město velikostně podobné Jablonci má s květnatými loukami bohaté zkušenosti. Zdejší odbor životního prostředí začal s mozaikovým způsobem sečí a zakládáním květných luk zhruba před deseti lety.

„Pochopitelně jsme se setkávali i s negativními ohlasy občanů, že máme louky nedbale posečené, nedodělané. Vždy trpělivě vysvětlujeme, že jde o mozaikové seče, kdy se kusy luk vysekávají v oblých výsečích a kusy, které právě kvetou, jsou ponechány neposečené. I u nás však platí, že většina Jihlavanů preferuje anglické trávníky,“ popsala vedoucí oddělení Martina Gregorová.

Inspirace z Jihlavy

Seče mozaikovým způsobem provádí Jihlava na loukách v okrajových částech města, u cyklostezky či mezi komunikací a rodinnými domy. „Změnou způsobu seče jsme zaznamenali větší množství drobných ptáků, hmyzu i hlodavců,“ doplnila Gregorová. V Jihlavě nyní mají tři květné louky.

„Je třeba se ovšem připravit na to, že první dva roky jsou takové louky opravdu nevzhledné, jsou řídké a bez květů. Rozhodně však není dobré měnit už existující trávník na květnou louku,“ vysvětlila Gregorová. Další možností jsou také letničkové záhony, které je však nutné obehnat plůtky, aby po zaseté ploše neběhaly děti nebo na ně nevjížděla auta.

Vedení jabloneckého magistrátu přijelo z Jihlavy nabito zkušenostmi. „Myslím, že podobná setkání, při nichž si města vyměňují své zkušenosti, jsou velmi přínosná. Voda a její zadržování v krajině je v současné době velké a důležité téma,“ doplnil primátor Jablonce Jiří Čeřovský.