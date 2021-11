Ve starokatolickém kostele Povýšení svatého Kříže na náměstí Boženy Němcové v Jablonci nad Nisou proběhl koncert ke svátku Památky zesnulých. Na programu byla skladba pro katolickou mši za zemřelé od Giuseppe Verdiho nazvaná Requiem.

Jabloneckým kostelem se nesly tóny Verdiho Requiem. | Foto: Martin Kubišta

Obrazy soudného dne, ale třeba i lyrické Agnus Dei dělají z Verdiho Requiem skutečně to nejopernější zhudebnění zádušní mše. Jeho zhudebnění textu katolické mše za zemřelé je z roku 1873 a poprvé zaznělo, a to za autorova řízení, v květnu 1874. Bylo to v chrámu sv. Marka v Miláně při příležitosti ročního výročí úmrtí italského národního básníka a humanisty Alessandra Manzoniho.