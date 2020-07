Deset minut po ohlášení případu jej vylovili členové potápěčského centra Snakesub, které je zařazeno do složek Integrovaného záchranného systému. Zrovna měli v jablonecké přehradě tréninkové ponory.

„Muže jsme našli do deseti minut, ihned jsme ho začali oživovat, přijela záchranka. Byla to docela velká akce, kde zasahovala policie i hasiči,“ popsal jednatel společnosti Snakesub Jaroslav Kočárek. Podle potápěčů šlo o muže ve věku cirka čtyřiceti let.

Utonutí muže potvrdili i záchranáři Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK). „Resuscitace trvala dohromady několik desítek minut, bohužel poté lékař konstatoval smrt,“ sdělil mluvčí ZZS LK Michael Georgiev.