Jablonec n. N. - Jablonecké kino Junior inspektoři uzavřeli. Instalují zde ochranné krytky u sedadel. Na stejném se v lednu vážně zranil chlapec v hradeckém divadle Drak.

V jabloneckém kině Junior nyní opravují sedadla. Instalují krytku na sklopnou mechaniku. Kvůli ohrožení dětských diváků inspektoři ČOI nechali kino uzavřít. | Foto: DENÍK/ Lenka Brabencová

Instalace ochranných krytek na sklápěcí mechanismus všech sedadel v jabloneckém kině Junior. To je důvod, proč je kino dočasně uzavřeno. Česká obchodní inspekce vydala na sklonku minulého týdne totiž zákaz používání sedadel, které jsou od stejné firmy, která dodala sedačky do divadla Drak v Hradci Králové. Tam před časem sklápěcí mechanismus tříletému chlapci amputoval kus prstu.

„Česká obchodní inspekce vyhodnotila, že je zde riziko hlavně pro děti, které na sedačkách například skáčou a nechovají se ukázněně,“ uvedla ředitelka jabloneckého Eurocentra Marta Procházková s tím, že v kině Junior představení pro děti probíhají zhruba jednou měsíčně a kino je zaměřeno spíš na dospělého diváka.



Česká obchodní inspekce chce především předejít případům podobným z ledna tohoto roku ve zmíněném loutkovém divadle Drak. „Sedadla máme od stejné firmy, a proto musejí projít úpravou,“ zmínila Marta Procházková. Dodala, že Česká obchodní inspekce vyhodnotila určité riziko již na konci srpna, ale zákaz používání čalouněných křesel nevydala. „Přesto město ihned začalo vyřizovat reklamaci s dodavatelem, který navrhl řešení,“ dodala Procházková.



Zatím však nic není rozhodnuto. „Strojírenský testovací ústav v Jablonci nyní hodnotí, zda krytka na sklopnou mechaniku bude dostačující, výsledky by měly být do čtrnácti dnů,“ řekla mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.



Čalouněnými křesly stejného typu jako v Hradci Králové, ale pro dospělé, od stejného dodavatele, kterým je Sedasport s.r.o. je dále vybaveno kino v Lanškrouně a pražské Divadlo pod Palmovkou. Aby se zabránilo dalšímu neštěstí, firma na svoje náklady provede montáž kovových krytek, pokud budou vyhovovat. Kontrolu sedadel tohoto typu provedla ČOI po celé České republice.



Jablonecké kino Junior by mělo být v provozu již začátkem listopadu. Jelikož neměli žádné dětské představení v plánu, nemuseli jej rušit. „Co se týče promítání, tak jednáme s distributory. Museli jsme zrušit pouze vystoupení kapely Berušky, která zvolila náhradní variantu, a to v kulturním zařízení v Rychnově u Jablonce,“ dodala Procházková.