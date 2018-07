V kokonínské škole hrozilo propadnutí stropů. Město ji opraví

Jablonec n. N. – Do škol míří nová okna i PC

Základní škola. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Drahomír Stulír

Padesát milionů korun pro někoho neskutečný balík, pro jablonecké základní školy náplast na další léta. Přibližně tolik totiž budou stát městskou kasu opravy a nákupy pro základní školy, které Jablonec zřizuje.

Největší zásah už probíhá v Kokoníně, v takzvané dolní škole. Oprava střechy, stropů a některých oken vyjde na celkem sedm milionů korun. Podkroví zde bylo v dezolátním stavu a hrozilo, že se stavba uvnitř začne hroutit. „Stropy v podkroví, kde původně býval školnický byt, byly v havarijním stavu a hrozilo jejich propadnutí. Museli jsme urychleně jednat,“ vysvětlil náměstek primátora Miloš Vele.

Až do poloviny října budou zaměstnanci odborné firmy pracovat na střeše Základní školy Pivovarská. „Školní výuku to ale nijak zásadně neovlivní,“ uvedla mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Loni se totiž kvůli zateplování budov odložil nástup do školy pro děti ze ZŠ Šumava. Do lavic usedly až 11. září.

Velká investice letos cílí i na počítačové vybavení škol. Díky dobrému hospodaření mohla jablonecká radnice vůbec poprvé uvolnit peníze na rozsáhlou obnovu výpočetní techniky nejen v základních, ale i v mateřských školách. „Při některých úkolech naše počítače prostě nestíhaly, takže nákup nové techniky je dobrou zprávou,“ poznamenal jeden z pedagogů ZŠ Liberecká.

Obnova školních počítačů, ať už slouží pro výuku, práci pedagogů či vedení administrativy, letos stojí 3,2 milionu korun. „IT technologie jsou velmi důležitou součástí vzdělávání, proto jsme se dohodli na plošné obnově výpočetní techniky,“ připomněl Miloš Vele.

Rekonstrukce sociálních zařízení v městských školách a školkách se provádějí postupně. Každé prázdniny přijdou na řadu další toalety, letos se dočkala mateřinka ve Švédské ulici. „Kompletní rekonstrukce toalet zahrnuje i veškerou výměnu rozvodů elektra, vody i odpadů,“ popsal vedoucí oddělení správy objektů Václav Kotek. Školka disponuje vlastní kotelnou, letos přibudou také bojlery na teplou vodu.

Na nové toalety se mohou po prázdninách těšit také děti v Mateřské škole Husova. Nové sociální zařízení vznikne i u jídelny ZŠ Pasířská. „V minulých letech rekonstrukcí prošla všechna sociální zařízení v budově školy, a tak zbývají jen toalety pro pedagogy,“ připomněl ředitel školy Jiří Vondráček.

Ve speciální škole v ulici Josefa Hory je v plánu rozšíření kapacity o prostory, které dnes obývá fitness centrum. „Stavební práce by měly začít na podzim, aby bylo možné od 1. ledna 2019 otevřít novou třídu pro 24 dětí. Ke zvýšení kapacity dojde od 1. září 2019 také ve školce v Nové Pasířské, kde už na podzim začne oprava nevyužívaného objektu v areálu,“ doplnila Markéta Hozová.

Během prázdnin se budou opravovat ploty či okna hned v několika školkách a školách. Opravy plotu se chystají v mateřských školách Mšeňáček, Mechová a U Přehrady. Jablonec zřizuje devět základních a 18 mateřských škol. Školních budov, o které se stará, je více než dvakrát tolik.