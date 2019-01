Kořenov - /FOTOGALERIE/ Parní lokomotiva "Sedma" 354.7152 letos oslaví 100. narozeniny v Kořenově. Ve čtvrtek večer přijela přes Prahu z Rakovnicka a dnes už bude vozit pasažéry z Kořenova do Harrachova se soupravou prvorepublikových vozů z 20. a 30. let, v Kořenově je na celý den připraven bohatý doprovodný program.

Do Tanvaldu dojela 100 let stará parní lokomotiva. Zůstane tu až do 3. července. | Foto: Martin Vrba