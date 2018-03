V krabici u plotu našli šestičlennou rodinku morčat

Smržovka, Lučany n. N. – Krabici objevili v neděli ráno nálezci v promoklé krabici odložené u plotu zahrady rodinného domu ve Smržovce.

Holky i kluci jsou dobře živení a vypadají zdravě. Jen jedno mláďátko je handicapované, protože má jedno očíčko nevyvinuté a druhé poškozené. „Uvidíme, co na to pan doktor, ale myslíme si, že už je to trvalé a tím pádem nebude vidět. Ten nám tu asi zůstane, ale ostatním hledáme nové domovy,“ hlásila obratem z lučanského útulku Dášenka Dagmar Kubištová. Už během pondělního dopoledne se ale již našla zájemkyně o handicapované morčátko. „A vezme si dvě, aby byla v páru spokojenější,“ dodala Kubištová. (rud)