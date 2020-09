Získala ho ředitelka jablonecké katolické Základní školy Antonína Bratršovského Janina Křimská. Převzala je v úterý z rukou biskupa Litoměřické diecéze Jana Baxanta, když do poslední chvíle nic netušila.

Jan Baxant navštívil Jablonec při příležitosti zahájení nového školního roku, biskupství je totiž zřizovatelem ZŠ Antonína Bratršovského. Slavnostní zahájení se konalo v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí. Na konci setkání mělo dojít k velkému překvapení.

Biskup nejprve požádal děti, aby mu jmenovaly přímořské státy, až se zastavil u Itálie. Zeptal se na města, a když padl Řím, zeptal se na malý městský stát. I ten děti uhodly. A tak se od biskupa dozvěděly, že právě z Vatikánu dorazilo do Jablonce cosi zvláštního. „Paní ředitelka získala od papeže Františka papežské vyznamenání,“ sdělil a vyzval Janinu Křimskou, aby si ocenění převzala.

Ředitelka do poslední chvíle nic nevěděla

Zdroj: Jan Sedlák

„Něco jsem tušila, ale že to bude takové, to ne. Úplně se mi podlomila kolena a vyhrkly mi slzy. Ještě teď jsem v šoku, to je na mě asi vidět,“ přiznala ředitelka školy. Sama pak rozechvělým hlasem poděkovala dětem, ale hlavně skvělému týmu pedagogů a dalších zaměstnanců školy. „Bez nich by nebylo žádné ocenění, takže jeho kousek patří každému z nich,“ upozornila Janina Křimská.

Za delegováním Janiny Křimské na ocenění stála celá suita duchovních z Jablonecka v čele s děkanem římskokatolické farnosti v Jablonci Oldřichem Kolářem. „Paní Křimská školu neuvěřitelně zvedla. Myslím si, že pokud by tu stále bylo minulé vedení, nebyla by tady ani polovička dětí. Přemýšleli jsme, jak jí poděkovat,“ popsala Oldřich Kolář.

Nápad nominovat ředitelku školy na papežské vyznamenání pak vzešel od asistenta římskokatolické farnosti děkanství v Jablonci Radúze Drozena. Farnost dala dohromady listiny s poděkováními ředitelce a žádost o udělení vyznamenání. „A pak už jsme jenom čekali, zda to vyjde,“ pousmál se Kolář.

„Každá škola má dnes nějaké problémy, ale Janina Křimská je dokáže zpracovat, vyřešit je. Škola dnes vzkvétá. I proto toto vyznamenání. Udílí se výjimečně, velmi výjimečně,“ pochválil vedení ZŠ Antonína Bratršovského Jan Baxant.

Nositelem vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice je v celé Litoměřické diecézi kromě Janiny Křimské jen jeden další člověk, a to projektant a fotograf Karel Lojka z Mělníku, který dlouhá léta působil jako dobrovolný spolupracovník na Vyšehradě, kde se podílel na dokumentaci a restaurování sbírek kapituly. Litoměřická diecéze zasahuje celý Ústecký a Liberecký kraj a část kraje Středočeského.