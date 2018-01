V Kyslíčkově běhu vybrali pro Matyáška krásné peníze

Jablonec n. N. - Sobotní počasí nám přálo a akce Kyslíčkův běh se v Jablonci nad Nisou u přehrady zúčastnilo víc jak sto lidí včetně dětí.

V sobotu se u jablonecké přehrady sešli účastníci Kyslíčkova běhu pro nemocného Matyáška.Foto: Archiv pořadatele

„Je vidět, že i přes to jak je těžká doba, lidé mají stále dobré srdce a rádi pomůžou,“ hodnotí účast na charitativní akci její organizátorka Tereza Kyselková. Děti si zazávodily v kategorii do 6 let sprint na 50 metrů a pak 6 let a více na trase jeden kilometr. Dospělí si pak zaběhli trojnásobnou trasu na tři kilometry.

Celou akci provázela skvělá atmosféra a štědrost lidí, kteří přišli, byla opravdu veliká. Pro nemocného Matyáška se vybralo 28 000 korun, což je krásná částka, ve kterou organizátoři ani nedoufali. „Jako pořadatelka jsem velmi dojatá a potěšená tím, jací lidé nás přišli podpořit a pomohli. Rozhodli jsme se, že z této akce uděláme tradici a budeme pomáhat i v dalších ročnících,“ dodala Kyselková.