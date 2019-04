„Topoly černé silně prosychají. Možný pád větví ohrožuje přilehlou železniční trať i komunikaci,“ vysvětlil náměstek pro ekonomiku a majetek města Štěpán Matek. Padnou i břízy v blízkosti trati. Dojde také k vyčištění území od náletových dřevin. Kromě kácení proběhne i frézování pařezů a nová výsadba. Stromořadí nahradí nová výsadba čtyřiadvaceti olší šedých. Část území v Letohradské ulici vlastní Správa železniční dopravní cesty, která v druhé polovině března začala s kácením stromů na svém pozemku.

„Po jednání se Správou železniční dopravní cesty jsme došli k závěru, že nejvhodnější náhradou bude olše šedá, kultivar Area, která dorůstá do desetimetrové výšky a nebude do budoucna ohrožovat železniční provoz,“ doplnil náměstek Štěpán Matek. Olše šedá, kultivar Aurea má na jaře listy zbarveny do žluta a na podzim barví do zlatožlutého odstínu. Rovněž mladé větve mají žlutou až oranžovohnědou barvu.