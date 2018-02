V Liberci se představí hokejista Jaromír Jágr. Na lístky se stály fronty

Liberec – Paní Jindřiška Šturcová čekala před libereckou arénou už od jedenácti hodin. Ve frontě byla jednou z prvních. „Mám tři vnoučata, která hrají hokej,“ vysvětlila, proč strávila dvě hodiny ve frontě na lístky na netradiční hokejový zápas.

Duel, ve kterém mají proti sobě nastoupit dvě velké hokejové legendy, Jaromír Jágr a Petr Nedvěd, se koná již v sobotu večer.

NENÍ TO JEN O JÁGROVI

Byla to celkem náhoda. Jágr se do domovského Kladna vrátil zrovna před zápasem s Benátkami nad Jizerou. A protože Benátky spolupracují s Libercem, uskuteční se ostře sledovaný zápas právě v kapacitnější liberecké hale. „Není to jen o Jaromíru Jágrovi, pro nás je to hlavně o Petru Nedvědovi, který tu bude mít navíc o den později slavnostní rozloučení,“ popsal mluvčí Bílých Tygrů Martin Kadlec.

Jenže fronta před arénou se stála především na Jágra. A to i přesto, že sám avizoval, že kvůli zdravotnímu stavu nastoupí dost možná jen na několik málo minut.

„To mi nevadí, stejně ho uvidím,“ smála se paní Šturcová. Spolu s ní bylo včera v jednu hodinu ve frontě zhruba sto padesát lidí. „Cena vstupného je stanovená na 100 korun, děti do 140 centimetrů platí symbolickou korunu,“ popsal mluvčí Kadlec.

UKRADENÝ ZÁPAS

Vstupenky se začaly prodávat už ve čtvrtek, právo na ně měli držitelé libereckých permanentek. Ostatní fanoušci museli počkat do pátečních 13 hodin. Lístky se vyprodaly během několika desítek minut. „Zbývá jich jen šest,“ hlásila ve čtvrt na čtyři odpoledne počet lístků pracovnice liberecké arény. Kapacita je přitom 7500 míst.

Přesun z Benátek nelibě nesli někteří tamní příznivci. „Děkuji za ukradený zápas. To by mě opravdu nikdy nenapadlo,“ napsal na sociální síť fanoušek Benátek Petr Skoumal. Liberečtí se ale brání. „Pro fanoušky z Benátek bylo vyblokováno několik stovek vstupenek, v prodeji byly přímo na stadionu v Benátkách,“ upozornil mluvčí Kadlec.

Na sobotní zápas se chystají i sázkové kanceláře. Kromě samotného výsledku zápasu si lidé mohou vsadit i na to, kolik Jaromír Jágr či Petr Nedvěd vstřelí gólů.