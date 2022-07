V EUC Klinice Liberec v Klášterní ulici je možné naočkovat druhou posilovací dávkou každý čtvrtek v čase od 15.30 do 19.00. Od 1. srpna bude tamtéž 4. dávka podávána zájemcům i každou středu od 8.00 do 12.00. V pátek v čase od 15.30 do 19.00 klinika očkuje pouze první tři dávky (s registrací i bez registrace). Očkovací místo pracuje s vakcínami Pfizer, Moderna, Novavax.