V Libereckém kraji žije o pět set obyvatel více

Liberecký kraj – 441 131 osob žilo podle statistiků na konci září na území Libereckého kraje. Od začátku roku se tedy obyvatelstvo rozrostlo o 495 lidí.

Lidé. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK

„Jednoznačně za to může zahraniční migrace, menší měrou se také podílela přirozená měna obyvatel, když byl počet živě narozených vyšší než počet zemřelých,“ uvedla Dagmar Dvořáková z Českého statistického úřadu. Za prvních devět měsíců se tu narodilo 3570 dětí, 3509 lidí naopak zemřelo. Z ciziny se do kraje přestěhovalo 1166 lidí, jen 479 se pak do zahraničí odstěhovalo. Nejvíce lidí přibylo v libereckém okrese, naopak na Semilsku 230 obyvatel ubylo. Z pohledu celé České republiky přibývají lidé hlavně ve Středočeském kraji a v Praze, vylidňuje se zejména kraj Moravskoslezský. „Liberecký kraj je jedním z osmi krajů, kde lidí přibývá,“ dodala Dvořáková.