Kam s ním? Takovou otázku si každoročně kladou desítky lidí, když stojí před živým vánočním stromkem, který už dosloužil svému účelu.

Svoz vánočních stromků v České Lípě. | Foto: Vít Černý

V Jablonci proběhne svoz v pondělí 18. a 25. ledna a stromky budou následně seštěpkovány. V krajském městě budou moci lidé svoz využít až do konce února, je na to vyčleněné speciální auto. Stromky se sváží do kompostárny v Mimoni, kde se nadrtí.