V Lužických horách začne jezdit nový přeshraniční autobus

Liberecký kraj – Návštěvníci Lužických hor budou mít od víkendu novou možnost cestovat veřejnou dopravou přes hranice.

Lužické hory.Foto: polevsko.info

Německý dopravní svaz ZVON ve spolupráci s krajskou organizací Korid LK protáhne linku ze Žitavy do Lücken-dorfu až do Petrovic na Liberecku, kde na ni bude navazovat český autobus. Jde o výsledek iniciativy starosty Jablonného v Podještědí a primátora Žitavy. Autobusy propojí turistické cíle na obou stranách hranice.

Od neděle 10. června bude jezdit linka 6 ze Žitavy v prodloužené trase do českých Petrovic. Zde bude navazovat spoj linky 272 z Petrovic do Jablonného s přímou návazností dále na Cvikov a Nový Bor. V Jablonném bude současně vytvořena možnost přestupu na vlaky i autobusy do Liberce. Spojení bude fungovat třikrát denně o sobotách, nedělích a také o státních svátcích 5. a 6. července až do 30. září. Autobusy se z obou směrů sjedou v Petrovicích vždy pět minut před 10., 12. a 16. hodinou a po vzájemném přestupu cestujících se během několika minut vydají na zpáteční cestu.

Spojení má podpořit přeshraniční turistiku. Po vyhodnocení zkušebního provozu chtějí oba regiony nabídku případně ještě rozšířit.